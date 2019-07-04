Являясь одним из лидеров банковского сектора по бизнес-кредитованию, AccessBank регулярно запускает новые продукты, востребованные своими клиентами. Одним из таких продуктов является овердрафт. Немногие знают, что кроется за этим термином. Вкратце можно сказать, что овердрафт - это кредитный продукт, но с весьма специфичными условиями. Детально об этом продукте расскажет исполнительный директор по малому и среднему бизнесу AccessBank Вагиф Бабаев.

- Вагиф, для начала, объясните что такое овердрафт?

- Данный термин переводится как "сверх проекта" - то есть AccessBank дает возможность тратить не только ту сумму денег, которая есть на счету, но и немного взять в долг. Овердрафт - это возможность осуществлять платежи с текущего счета, при отсутствии средств на нем, т.е. возможность "уходить в минус". Овердрафт предназначен для покрытия краткосрочного разрыва ликвидности. Простыми словами, мы предоставляем пользователю овердрафт, так как уверены, что в скором времени на счет клиента поступят средства.

Для чего это нужно? Не всегда поступления на счет у наших клиентов совпадают с датами, когда необходимо осуществлять оплаты - за товар, налоги, зарплату. Поэтому клиент берет деньги в долг у AccessBank и возвращает их с поступлением на счет. При этом ходить в наши филиалы для возврата средств не нужно: как только на счет поступают денежные средства, из них автоматически списывается сумма долга.

- Давайте детально рассмотрим различие между овердрафтом и кредитом...

- Различие между кредитом и овердрафтом в том, что кредит выдается на определенные цели - будь это закупка товара, приобретение имущества и т.п. У него есть определенный график платежа и клиент не может заново воспользоваться оплаченными средствами. А овердрафт является возобновляемым продуктом - клиент использует его для определенных платежей, и при поступлении средств на счет оверрдрафт автоматически закрывается. При этом проценты клиент оплачивает только за фактические дни использования овердрафта, в том размере, в котором он им пользовался.

Другое отличие - это скорость оформления. Для оформления овердрафта необходим минимальный пакет документов. Главное условие - это наличие оборотов по банковскому счету (как в AccessBank, так в других банках ).

- Т.е. мы можем сказать, что для получения овердрафта необходимо только заявление от клиента?

- По сути да, составлением других документов занимаются наши сотрудники. Максимальный срок выдачи овердрафта - 2 дня.

- Как определяется лимит овердрафта?

- Лимит овердрафта зависит от среднего размера ежемесячных поступлений на счет клиента. В зависимости от специфики бизнеса клиента и его кредитной истории, лимит овердрафта может быть от 20 до 80% от ежемесячных поступлений на счет.

- Какие основные преимущества овердрафта вы можете назвать?

- Говоря о преимуществах овердрафта, в первую очередь хотел бы отметить то, что клиенты банка в любой момент могут занять недостающие им денежные средства в пределах лимита Кстати, занимать денежные средства можно неограниченное количество раз - это возобновляемые ресурс. Другим преимуществом является то, что овердрафт - это кредит на покрытие всех краткосрочных расходов, т.е. конкретная цель нигде не фиксируется . Иными словами, кредитные ресурсы можно тратить на любые цели. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму овердрафта. То есть, проценты начисляются только на ту сумму, которая была взята в долг, а не на весь доступный лимит. Соответственно, если овердрафт не был использован, то никакие проценты не начисляются. До определенного лимита нет залога. Овердрафт позволяет предпринимателям избежать задержек в бизнес цикле и обеспечить клиентам независимость от периода поступлений средств на их текущие счета.

- Какие основные факторы влияют на выбор данного продукта клиентами?

- Основными факторами являются то, что овердрафты с определенным лимитом могут выдаваться без залогового обеспечения, за один день и без проведения полного финансового анализа, что делает продукт легкодоступным.

Принцип работы данного продукта AccessBank состоит в том, что наши клиенты могут не беспокоиться, видя на своем счету ноль, так как с овердрафтом AccessBank-а ноль - не так уж и плохо. Даже если у вас нет денег на счету при помощи овердрафт вы сможете приобрести необходимые средства для срочных оплат.

AccessBank осознает важность финансовой оперативности в бизнесе и именно с овердрафтом вы можете почувствовать эту уверенность.

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