SOCAR возобновила экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск
Госкомпания Азербайджана SOCAR после перерыва на ремонт с марта возобновила прокачку нефти по северному маршруту экспорта - нефтепроводу Баку-Новороссийск. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend cо ссылкой на заместителя начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.
Как ранее сообщал Trend cо ссылкой на SOCAR, в третьем квартале планируется посредством этого нефтепровода отправить в Новороссийск, а оттуда на мировые рынки около 320 тысяч тонн нефти: по 80 тысяч тонн в июле и августе и более 160 - в сентябре.
Российская трубопроводная компания "Транснефть" сообщает, что общие планы на этот год по поставкам азербайджанской нефти по данному маршруту остаются без изменений - 1,3 миллиона тонн нефти.
В марте текущего года SOCAR остановила на плановый ремонт азербайджанский участок линии от Баку до пункта Ширвановка на азербайджано-российской границе.
По статистике "Транснефть", с начала года по март количество транспортированной по Баку-Новороссийск составила чуть более 249,5 тысячи тонн.
По информации Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2019 году Азербайджан планирует прокачать по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,3 миллиона тонн нефти. Азербайджан транспортирует нефть по этому маршруту с 1997 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре