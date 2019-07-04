До сегодняшнего дня, из числа победителей открытого конкурса на участие в стипендиальной программе Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, около 300 молодых людей заслужили возможность получить образование за рубежом, и более двух тысяч - внутри страны.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выступая на выпускной церемонии - 2019 Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Как отметил Абдуллаев, победители стипендиальных программ постоянно находятся в центре внимания компании.

"Для них создаются возможности внеконкурсного приема на работу и внеочередного обеспечения жильем в статусе молодого специалиста. В настоящее время в SOCAR на ответственных должностях работают 276 молодых людей из числа бывших участников зарубежной стипендиальной программы, и 212 выпускников внутренней", - сказал он.

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