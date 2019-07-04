Бурение первой разведочной скважины на мелководье вокруг Абшеронского полуострова (SWAP) планируется начать к концу 2019 года.

Об этом сказал журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что подписан контракт на разработку мелководья вокруг Абшеронского полуострова.

"Это многообещающий контракт, с очень большим потенциалом. По итогам разведочных работ на данной контрактной площади, мы рассчитываем обнаружить нефть", - сказал он.

Джонс сказал, что для разведочного бурения в Азербайджан доставлена самоподъемная плавучая буровая установка "Сатти" из Казахстана. После определенной модернизации она будет задействована в операциях на мелководье Абшеронского полуострова.

В январе этого года SOCAR и "КазМунайГаз" скрепили подписями меморандум о сотрудничестве, на основе которого идет изучение потенциальных проектов для совместных геологических и геофизических работ, а также, разведки нефти и газа.

Меморандум предусматривает изучение возможностей сотрудничества, в числе прочих, в сферах перевозок, торговли и геологических работ на Каспии.

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