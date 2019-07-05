Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого июля составила 65,46 доллара за баррель, что на 0,39 доллара больше показателя среды. Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу Trend источник в нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 64,70 доллара за баррель, что на 0,43 доллара выше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 61,39 доллара за баррель, что на 0,43 доллара выше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, четвертого июля составила 63,73 доллара за баррель, что на 0,46 доллара выше предыдущего показателя.

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