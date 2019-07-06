На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 июня

1,7

1 июля

1,7

25 июня

1,7

2 июля

1,7

26 июня

1,7

3 июля

-

27 июня

1,7

4 июля

1,7

28 июня

1,7

5 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0115 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9193 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 июня

1,9338

1 июля

1,9293

25 июня

1,9396

2 июля

1,9190

26 июня

-

3 июля

1,9190

27 июня

1,9300

4 июля

1,9186

28 июня

1,9318

5 июля

1,9178

Средний курс за неделю

1,9338

Средний курс за неделю

1,9193

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 июня

0,0269

1 июля

0,0270

25 июня

0,0272

2 июля

0,0270

26 июня

-

3 июля

0,0268

27 июня

0,0269

4 июля

0,0269

28 июня

0,0269

5 июля

0,0268

Средний курс за неделю

0,0270

Средний курс за неделю

0,0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,006 маната (2,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3006 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 июня

0,2945

1 июля

0,2964

25 июня

0,2933

2 июля

0,3006

26 июня

-

3 июля

0,3005

27 июня

0,2943

4 июля

0,3029

28 июня

0,2942

5 июля

0,3028

Средний курс за неделю

0,3921

Средний курс за неделю

0,3006

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