На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 июня 1,7 1 июля 1,7 25 июня 1,7 2 июля 1,7 26 июня 1,7 3 июля - 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0115 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9193 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 июня 1,9338 1 июля 1,9293 25 июня 1,9396 2 июля 1,9190 26 июня - 3 июля 1,9190 27 июня 1,9300 4 июля 1,9186 28 июня 1,9318 5 июля 1,9178 Средний курс за неделю 1,9338 Средний курс за неделю 1,9193

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 июня 0,0269 1 июля 0,0270 25 июня 0,0272 2 июля 0,0270 26 июня - 3 июля 0,0268 27 июня 0,0269 4 июля 0,0269 28 июня 0,0269 5 июля 0,0268 Средний курс за неделю 0,0270 Средний курс за неделю 0,0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,006 маната (2,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3006 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 июня 0,2945 1 июля 0,2964 25 июня 0,2933 2 июля 0,3006 26 июня - 3 июля 0,3005 27 июня 0,2943 4 июля 0,3029 28 июня 0,2942 5 июля 0,3028 Средний курс за неделю 0,3921 Средний курс за неделю 0,3006

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