На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 42,8315 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2396,2248 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота

24 июня

2384.1395

1 июля

2367.1650

25 июня

2441.2850

2 июля

2364.9635

26 июня

-

3 июля

2426.1550

27 июня

2391.0840

4 июля

2412.8440

28 июня

2412.7845

5 июля

2409.9965

Средняя стоимость за неделю

2407.3232

Средняя стоимость за неделю

2396.2248

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0683 маната (0,26 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,959 маната.

Изменение стоимости унции серебра

24 июня

26.0647

1 июля

25.8907

25 июня

26.3207

2 июля

25.8231

26 июня

-

3 июля

26.0514

27 июня

25.9233

4 июля

26.0386

28 июня

26.0143

5 июля

25.9590

Средняя стоимость за неделю

26.0807

Средняя стоимость за неделю

25,9526

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 0,697 маната (0,5 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1419,8893 маната.

Изменение стоимости унции платины

24 июня

1380.5955

1 июля

1420.9280

25 июня

1384.9305

2 июля

1420.9960

26 июня

-

3 июля

1412.0115

27 июня

1382.4315

4 июля

1423.8860

28 июня

1386.6220

5 июля

1421.6250

Средняя стоимость за неделю

1383.6449

Средняя стоимость за неделю

1419,8893

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 41,888 маната (1,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2642,7945 маната.

Изменение стоимости унции палладия

24 июня

2579.1550

1 июля

2614.4045

25 июня

2599.4700

2 июля

2635.4590

26 июня

-

3 июля

2657.2530

27 июня

2599.0025

4 июля

2650.5635

28 июня

2655.2045

5 июля

2656.2925

Средняя стоимость за неделю

2608.208

Средняя стоимость за неделю

2642,7945

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