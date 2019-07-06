Азербайджан - ведущая страна региона с самой динамичной экономикой, и играет важную роль в инициативе "Один пояс-один путь", сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на 14-ом саммите Тихоокеанского альянса. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

"Наша страна находится на историческом Шелковом пути и активно инвестирует в модернизацию инфраструктуры уже имеющихся и новых железных и автомобильных дорог, восстановление морских и воздушных портов на этом маршруте.Азербайджан также активно участвует в развитии транспортного коридора "Север-Юг", который позволит осуществлять транспортировку грузов из региона Персидского залива, через Иран и Россию, в Европу. Другим транспортным коридором, в котором представлен Азербайджан, является международный транспортный маршрут "Юг-Запад", который соединит Индию, Иран, страны Персидского залива с Турцией и Европой. Потенциалы этих коридоров огромны. Еще одним проектом, оказывающим вклад в интегрированную и надежную железнодорожную систему между Европой и Азией, соединяющим трансевропейские и трансазиатские железнодорожные сети, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан также обладает самим большим коммерческим флотом на Каспии: "Новый судостроительный завод, построенный в бакинском порту, дает возможность производить корабли всех типов, и повысить товарооборот на Каспии. Кроме того, мы приложили много усилий для обеспечения благоприятной инвестиционной среды для иностранных компаний, путем создания свободной экономической зоны вокруг бакинского порта. Все эти проекты позволят свести к минимуму сроки и затраты по перевозкам товаров и услуг азиатского рынка в страны Ближнего Востока, СНГ и Европы. Считаю, что это может быть хорошей платформой для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Тихоокеанским альянсом и Азербайджаном", - заявил глава МИД.

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