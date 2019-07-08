Рекламный рынок очень динамичная сфера. Если вы осуществляете деятельность в этой сфере, вы должны приспосабливаться к динамике каждого из разных клиентов и не отставать от них. Иногда, даже необходимо, чтобы вы опережали их. Если мы примем во внимание, что наши клиенты действительно работают очень динамично, то нетрудно понять, насколько быстрыми мы должны быть.

О положении дел на рекламном рынке Day.Az побеседовал с Эльшаном Мамедовым, который является одним из немногих профессиональных рекламодателей в Азербайджане.

Какие изменения происходят в традиционной рекламной сфере в современное время?

- Нынешнее время дигитализируется, и поэтому ежедневные изменения происходят в основном на фоне цифровых технологий. Даже традиционные рекламные платформы становятся частью этого процесса, добавляя цифровые элементы в свою деятельность. Мы очень хорошо знаем и понимаем, что за последние 10 лет цифровая реклама захватила во многих странах чуть ли не половину рекламного бюджета. Но это не означает, что традиционные рекламные инструменты, либо полностью утратили эффект, либо станут бесполезны в будущем.

Напротив, из своего многолетнего опыта в этой сфере я могу сказать, что цены на уличную рекламу, в том числе, рекламу, размещаемую в торговых центрах, транспортных узлах, аэропортах и других местах массового скопления людей с каждым годом растут. Вполне возможно, что бренд X тратит 75% своего рекламного бюджета на дигитализацию, поддерживает онлай-связь с клиентами или просто оказывает онлайн-услуги. Однако, с точки зрения признания бренда, проникновения бренда в умы людей с другой платформы, традиционная реклама не теряет и не потеряет своего эффекта. Например, LinkedIn - это онлайн-платформа, но во многих городах мира они размещают свою рекламу на улицах, автобусах и метро. Можно было бы подумать, что LinkedIn - это онлайн-платформа, зачем же ей традиционная реклама на улицах? Эти и сотни других онлайн-платформ выступают спонсорами и партнерами в различных социальных и бизнес мероприятиях, размещают свою рекламу на спортивных соревнованиях, развлекательных мероприятиях и концертах. Думаю, мне не нужно дополнительно подчеркивать важность традиционной рекламы на улицах городов для других брендов, бизнес-модели которых не построены на онлайн основе.

В настоящее время, также растет число рекламных компаний. В частности, существует немало компаний, начинающих свою деятельность с цифровой рекламы, а затем расширяющие ее до традиционной рекламы. Как Вы можете охарактеризовать сильную рекламную компанию в такой ситуации?

- Действительно, создание такого количества рекламных компаний в Азербайджане хорошее явление. Насколько бы классически это не звучало, появление новых игроков на рынке важно для конкуренции. В то же время это также хорошо для обмена опытом и инновациями. Прежде чем перейти к вашему вопросу, позвольте мне отметить, что создание 2 года назад Азербайджанского государственного рекламного агентства в тот период, когда количество азербайджанских рекламных компаний значительно возросло, было очень важным решением. Фактически, эта организация помогла устранить некоторые неприятные моменты в этой сфере, устранить неэтичное поведение и применить в рекламной индустрии новые стандарты на государственном уровне. На фоне такого роста это позволило построить идеальную модель регулирования. Что касается вашего вопроса, я думаю, что говоря о сильной рекламной компании, можно выдвинуть много факторов. Такие факторы, как бюджет, рекламные платформы, сотрудники - все это важно. Но моё мнение таково: к этому можно добавить ещё два немаловажных момента,и это независимо от того, специализируется ли эта компания на традиционных или новых рекламных платформах. Первый момент - это инновация, которую я всегда отмечаю. Работа рекламной компании не должна заключаться в том, чтобы уговорить клиента и продать ему пустое рекламное место. Например, в уличной рекламе каждому рекламному блоку присуще особое свойство. Сюда входят самая простая целевая группа, позиционирование рекламы, её освещение, отчетность и др. моменты. Нам приходилось годами видеть скучные тусклые рекламные щиты. В последние годы увеличилось число со вкусом освещенных рекламных мест. Число мониторных реклам возросло. Качество печати улучшилось. На своём опыте мы стараемся вкладывать больше инвестиций в инновационные мониторы. А вторым моментом, естественно, является постоянный клиент. Работа с клиентом не должна заканчиваться несколькими проектами. Мы очень рады тому, что у нас есть клиенты, которые сотрудничают с нами более 10 лет. Даже если эта компания, организация сменили менеджеров по маркетингу, мы смогли сохранить взаимную лояльность. Я знаю компании, которые осуществляли свою деятельность, полагаясь на 2-3 клиентов, и успешно работали в течение нескольких лет, но им приходилось прекращать свою деятельность, как только они теряли своих клиентов. Такой опыт наблюдается во всем мире. Но когда меня спрашивают о мощи компании, я не могу отвечать иначе. Я очень ценю сотрудников, можно владеть хорошими рекламными местами, но в нашей сфере с клиентом важно работать не как с подрядчиком, а как с партнером и другом.

Вы часто ездите за границу. Вероятно, эти поездки преследуют не просто отдых и личные цели. Как Вы оцениваете эти поездки для новых деловых возможностей?

- Поездки за границу, конечно же, связаны не только с рекламной сферой. Мы проводим встречи с различными зарубежными партнерами для новых бизнес-возможностей. Есть некоторые сферы в Азербайджане, в которых мы начали успешную деятельность, и прилагаем все усилия, чтобы расширить эти виды деятельности за рубежом. Так как основу моей деловой активности составляет реклама, я стараюсь вносить своими поездками максимальный вклад в рекламу. Путешествуя за границу, вполне естественно интересоваться индустрией, касающейся своей сферы. Я думаю, это у всех так. Однако в последние годы этот интерес не ограничивается только наблюдениями. Во время своих последних поездок я максимально старался проводить встречи с местными компаниями и инвесторами. Любой бизнесмен прекрасно понимает, что возможности всегда есть, и удобные случаи всегда попадаются. Просто необходимо использовать правильную позицию в нужное время, а иногда играть роль моста между этими возможностями. С этой точки зрения, эти встречи очень полезны. Кроме того, более 5 лет мы занимаемся размещением рекламы многих отелей Турции премиум-класса в Азербайджане. В результате положительного опыта работы с нами, в частности, в результате роста заказов из Азербайджана, эти отели, мягко говоря, требуют от нас реализации таких же проектов в других странах, в частности в Грузии, в Казахстане, на Украине, в России и в Беларуси. Это действительно хорошая мотивация. Чтобы порадовать своих клиентов, во время моей последней поездки в Минск и в Киев были проведены встречи с инвесторами и предпринимателями в связи с выходом в сегмент премиум-клиентов для рекламных мест. В то же время мы постарались познакомиться и сотрудничать с местными блогерами и влиятельными людьми. Мы готовы с легкостью применить в этих странах модель, построенную в Азербайджане. У нас есть для этого и возможность и удобный случай, кроме того, как мы уже отмечали, у наших клиентов есть прямая потребность в этом.

Вы отметили, что последние ваши визиты были в Украину и Беларусь. Каковы ваши основные наблюдения на этих рынках?

- Естественно, каждый рынок имеет специфические особенности. Но, в целом, рекламный рынок тесно связан с экономической ситуацией. Если клиент не станет размещать рекламу, оформлять новый заказ, рекламная компания не будет заинтересована в новых инвестициях. Речь идет не только об обновлении рекламного носителя. Иногда необходимо быть более радикальным и часто менять рекламные места. Все это требует больших вложений. Честно говоря, это легко увидеть в обоих городах. Старые рекламные носители, наличие просроченных кампаний, рекламы, скрывшиеся на фоне новостроек. Кроме того, меня очень удивили дизайны реклам, в которых было не так много поразительных и искусных мест. Может возникнуть вопрос, а как же в Азербайджане? Я с уверенностью могу сказать, что намного лучше. За исключением иностранных, некоторые из наших местных брендов делают даже довольно красивую визуализацию. Их требовательность, а самое главное, наше совместное сотрудничество заставляют нас быть максимально внимательными по отношению к рекламным носителям. Сегодня наш главный большой успех заключается в том, что мы работаем с такими требовательными и профессиональными клиентами, и наше совместное развитие побуждает нас искать возможности и внедриться на зарубежные рынки. Я верю, что мы скоро достигнем и этого.

Желаем Вам новых успехов и благодарим за интересную беседу!

Н.Ахвердиев

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