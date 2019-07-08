В январе-марте 2019 года российско-азербайджанский товарооборот вырос на 10 процентов относительно прошлого года и составил 561 миллион долларов, отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время встречи с коллегой Шахином Мустафаевым в рамках международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ и администрацию Свердловской области, передает Day.Az.

По словам Мантурова экспорт из Азербайджана в Россию в январе-марте текущего года значительно вырос - на 20 процентов и составил 150 миллионов долларов. Импорт увеличился на 7,3 процента и составил 412 миллионов долларов.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, по итогам прошлого года взаимный товарооборот Азербайджана с регионом достиг 95 миллионов долларов, что почти в два раза превышает отметку за 2017 год.

По словам Мантуров отметил, что в ходе предыдущей встречи в апреле 2019 года стороны обсуждали поставки в Россию сельскохозяйственной продукции.

В рамках встречи были подписаны контракт между Гянджинским автомобильным заводом и Внешнеторговой компанией "КАМАЗ" на поставку машинкомплектов, заключены меморандумы о взаимопонимании между ГК "АТЕФ" и АО "Группа Синара", а также между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и "Газпромбанком".

Десятая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. На юбилейный форум съехались представители 80 стран, в том числе Франции, Казахстана, Австрии и Тайваня. Страной-партнером выставки выступает Турция.

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