К первому июля текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 8269 объектов занятых в сфере производства, поставок, продажи продуктов питания и в системе общепита.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на встрече с предпринимателями, организованной по инициативе Американской торговой палаты(AmCham Азербайджан) в Баку.

Тахмазли отметил, что 23 процента предприятий являются объектами по производству первичной продукции, 61 процент - по продажам, 16 процентов производственные объекты. Остальные относятся к сфере ресторанного бизнеса и других объектов общепита.

"Агентство пищевой безопасности оказывает комплекс услуг предпринимателям, особенно в сфере ветеринарии, в соответствии с требованиями и нормами санитарии и гигиены, а также организует в периодическом порядке встречи с представителями частного бизнеса. На сегодняшний день мы провели более 50 таких встреч, с участием трех тысяч предпринимателей", - сказал Тахмазли.

Тахмазли отметил, что создание Агентства является частью институциональных реформ, которые проводятся в Азербайджане и по сегодняшний день. По словам Тахмазли, коренные реформы, проведенные в стране прежде всего оказали положительное воздействие развитию предпринимательства и усовершенствование механизмов управления бизнесом в продовольственной сфере.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!