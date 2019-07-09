В Шеки заработал новый семенной завод, построенный Государственным семенным фондом при министерстве сельского хозяйства.

Завод переработал 63 тонны пшеничного зерна сорта "Аран", сообщает Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Перерабатывающая мощность завода составляет пять тонн в час. Предприятие, общей площадью в 1,1 гектара, состоит из административного здания, семеноочищающего центра, чанов, предназначенных для выгрузки семенных материалов до переработки и складской зоны.

На заводе имеется современная лаборатория для исследования качества и продуктивности семян.

Взвешивание семян будет осуществляться 60-тонными весами.

Процесс переработки состоит из четырех этапов. На первом этапе производится очистка от каменных фрагментов и крупной соломы, на втором этапе - от мелкой соломы и овсюга, на третьем этапе - от мелкой пшеницы, на четвертом этапе - от семенной кожуры пшеницы. Очищенная пшеница протравливается веществом, уничтожающим возбудителя заболевания, а затем собирается в 50-килограммовые мешки.

Шекинский завод по переработке семян будет играть важную роль в обеспечении производителей семян высоко репродуктивными семенами. Здесь будут обрабатываться семена, приспособленные к местным климатическим условиям и устойчивые к болезням. Также будет осуществляться очистка, упаковка, сертификация семян, поставляемых из индивидуальных семеноводческих хозяйств.

Приняты все необходимые меры для того, чтобы фермеры смогли в онлайн-режиме наблюдать за процессом переработки семян на заводе. С этой целью установлены камеры высокого разрешения. Для того, чтобы наблюдать за процессом переработки семян, фермам, в первую очередь, будет предоставлено İP. Тем самым, они получат возможность следить на расстоянии за процессом очистки семян.

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