В Азербайджане выставят на продажу отели
Госкомитет по вопросам имущества шестого августа проведет очередной аукцион по приватизации гособъектов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет, передает Day.Az.
На аукцион будет выставлено 68 объектов госимущества - 36 малых госпредприятий, 10 нежилых участков и 22 акционерных общества.
Акционерные общества находятся в Агдашском, Зардабском, Исмаиллинском и других районах. Акционерные общества, 30-45 процентов пакетов акций которых вынесены на аукцион, функционируют в сферах транспорта, сельского хозяйства, строительства и других сферах. Среди них такие АО как "İsmayıllı Təmir Tikinti", "Salyan Aqrotexservis", "Cəlilabad Məişət".
Среди малых госпредприятий инвесторам могут быть интересны объекты торговли и обслуживания, отели, санатории и другие. Гособъект с самой большой полезной площадью в 27 тысяч квадратных метров, функционировавший когда-то как филиал завода, находится в селе Кечили Шамкирского района.
Четыре из государственных объектов находятся в Баку, остальные в Сабирабаде, Дашкесане и Сумгайыте.
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