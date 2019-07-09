Для любителей часов бренда Casio и танцев в стиле Hip-Hop и Break Dance отличная новость!

23 июля с 16:00 при поддержке сети магазинов Geenwich впервые в Азербайджане в торговом центре Парк Бульвар организовывается G-Shock Dance Battle

Данный танцевальный турнир проводится ежегодно в Японии, США, странах СНГ и во многих европейских странах. Одной из основных целей данного мероприятия является привлечение молодежи к танцам и выводу талантливых и перспективных танцоров из спортзалов на большие сцены.

За последние годы Break Dance стал настолько популярным, что Международный Олимпийский Комитет официально включил Break Dance как вид спорта в программу Олимпийских игр, который пройдет в 2024 году в Париже.

G-Shock Dance Battle проводится в двух номинациях: Hip-Hop и Break Dance.

Участники шоу - профессиональные танцоры, а судить по номинациям будут

- Hip-Hop Pro - Zico FireStar (IamStyle Crew)

- BreakDance Pro - Mayday (Biggaboo Crew)

Отмечается, что будет разыгрываться денежный приз, который в этих категориях до сих пор не разыгрывался. Также кроме основного выигрыша всех участников и зрителей шоу ждут ценные призы, конкурсы и сюрпризы от магазинов Greenwich. В преддверии G-Shock Dance Battle в магазине Greenwich, находящемся в самом торговом центре Парк Бульвар, вы можете ознакомиться с новой коллекцией часов G-Shock.

Запись на участие все еще открыта по ссылке:

https://www.facebook.com/events/473739536701449/permalink/473760110032725/

Участие в шоу дает вам возможность стать частью большого танцевального события страны и максимально погрузиться в атмосферу драйва и творчества!

#GəlÖzünüSına

https://www.instagram.com/greenwich.az/

https://www.instagram.com/gshockdancebattle/

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