Российский производитель промышленного оборудования "Уралхиммаш" намерен возобновить кооперацию с азербайджанскими предприятиями и поставлять свою продукцию на азербайджанский рынок. Об этом на выставке "ИННОПРОМ" заявил генеральный директор предприятия Александр Максимов , сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам гендиректора, компания, базирующаяся в Екатеринбурге, расширяет поставки оборудования в России, и планирует возвращение на рынки Азербайджана и Японии.

До начала 2000-х годов "Уралхиммаш" поставлял свою продукцию в Азербайджан. По имеющейся информации, последний раз такие контакты имели место в 2004 году, когда в адрес компании "Азермая" была отправлена партия оборудования - шесть сепараторов для разделения дрожжевых суспензий.

Учитывая активное сотрудничество нефтехимической отрасли Азербайджана, в которой лидирует госнефтекомпания SOCAR, с российским "Газпромбанком", намерения "Уралхиммаша" могут оказаться успешными. Банк является мажоритарным акционером Екатеринбургского предприятия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!