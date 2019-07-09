В Call-центр 1003 Агентства пищевой безопасности с момента начала его деятельности поступило 17 241 обращений по нарушениям прав потребителей и обращений другого характера.

Об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли на мероприятии, посвященном годовщине деятельности ведомства, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend

По словам председателя Агентства 359 обращений были связаны с пищевыми отравлениями, сотрудниками агентства было установлено 167 фактов пищевого отравления, в результате которых пострадало 403 человек, двое из которых скончались.

Тахмазли добавил, что выпиской из "Единого информационного реестра проведенных проверок в области предпринимательства", в общей сложности было проведено 579 проверок, в том числе 277 плановых и 302 внеплановых (внеочередных), в результате которых по 390 фактам были осуществлены административные меры. По пяти фактам были приняты условные штрафы, а также по 22 фактам вынесены предупреждения, по 363 фактам применены административные штрафы на общую сумму 280 100 манатов, в том числе, 9850 манатов условного штрафа.

По словам главы Агентства, благодаря контрольным мерам, принятым в процессе экспорта, значительно сократилось количество случаев отказа в странах импортерах. Так, зарегистрировано семь фактов отказа от импорта фундука странами Европейского союза: "Для сравнения, в период, с января 2017 года и до начала деятельности Агентства число отказов составляло 36. В ходе осуществленных проверок были уничтожены непригодные для употребления 127821 килограммов пищевых продуктов и 3620 литров алкогольных напитков, обезврежено 96177 килограммов продукции и принято решение о возвращении 1500 тонн зерновых".

Тахмазли заявил, что в области ветеринарного контроля осуществлены 124 проверки и приняты 54 решения о применения административных наказаний, в том числе, восемь предупреждений и 46 решений о применении административных штрафов в общем размере 15500 манатов.

Глава агентства подчеркнул, что в рамках проверок в ветеринарной области, ветеринарными инспекторами было уничтожено свыше 46 187 килограммов мяса и мясной продукции, более 58 тонн импортированной продукции было возвращено стране-экспортеру.

В результате оперативных мер, осуществленных агентством при помощи сотрудников МВД, было обнаружено 5947 килограммов мяса, не отвечающих технико-нормативным документам по микробиологическим и органолептическим показателям.

В период деятельности агентства поступило 264 обращения от 112 предпринимателей по регистрации 893 ветеринарных препаратов. После проведенных проверок были зарегистрированы 243 ветеринарных препарата, 42 вида кормов и 51 вид добавок к корму. В настоящее время продолжаются проверки 545 продуктов, а регистрация ветеринарных препаратов 12 наименований остановлена.

В результате проведенных экспертиз в Национальной лаборатории института пищевой безопасности и в других региональных пробных лабораториях в 4218 случаях (четыре процента) в патологических материалах были обнаружены инфекционные и инвазионные заболевания, в том числе, в 1958 случаях обнаружены инвазионные заболевания, в 1562 случаях - бруцеллёз, в 225 случаях - хламидиоз, в 287 случаях - пастереллёз и в 67 случаях бешенство.

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