"АвтоКапитал Азербайджан" - Генеральное представительство Daimler AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане подарила своим клиентам возможность в приятной атмосфере ознакомиться со всеми преимуществами нового V-Class.

Прекрасная летняя погода, стильный прибрежный ресторан Bilgah Beach Hotel и роскошный минивэн Mercedes-Benz V-Class - все это факторы, способствующие получению положительных эмоций, так и произошло этим субботним вечером.

Большинство полагает, что чтобы добиться в жизни успеха, необходимо нестись на головокружительной скорости, пытаясь совместить несовместимое, расширить границы дня до 25 часов.

Тот, кто живёт полной жизнью, умеет управлять своим темпом: знает, когда необходимо набрать максимальное ускорение, а когда нужно сбросить скорость, остановиться, осмотреться, дать себе время для размышлений и принятия правильных решений. V-Class подстраивается под ваш темп жизни. С ним вы переживете всю амплитуду скоростей. Это и есть движение в духе V-Class.

Модель получила обновленную светодиодную оптику, решетку радиатора и бампера, у V-Class расширена гамма цветов окраски кузова и вариантов дизайна колесных дисков. В салоне минивэна изменились передняя панель, получившая новые воздуховоды вентиляции, новую приборную панель, мультимедийную систему и мультифункциональный руль.

Расширился перечень систем активной безопасности, доступных для минивэна. Клиенты смогут выбирать несколько вариантов оформления модели (Avantgarde, Exclusive, AMG Line)

Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00

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