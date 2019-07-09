https://news.day.az/economy/1136490.html Многомиллионные торги на бакинской бирже - ЦИФРЫ
Многомиллионные торги на бакинской бирже - ЦИФРЫ
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого июля составил 18,4 миллиона манатов. Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.
Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 15,1 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 100,3101 маната до 100,7774 маната за ноту.
Объем осуществленных операций РЕПО составил 3,4 миллиона манатов.
Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.
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