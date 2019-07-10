В мае 2019 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,96 миллиарда манатов, что на 32,6 процента больше аналогичного показателя 2018 года. Это следует из отчета Центрального банка Азербайджана (ЦБА), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным отчета, общее число операций с платежными картами за отчетный период составило 12,498 миллиона операций (рост на 26,2 процента) на сумму 1,961 миллиарда манатов, в том числе, 1,209 тысячи операций на сумму 109 миллионов манатов были осуществлены за пределами страны.

Количество операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 11,11 миллиона операций на сумму 1,82 миллиарда манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено почти 5,6 миллиона операций на сумму 1,35 миллиарда манатов, а посредством POS-терминалов - 1,45 миллиона операций на сумму 165 миллиона манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в мае 2019 года клиенты банков осуществили 1,38 миллиона операций на общую сумму 139 миллионов манатов. Свыше 329 тысяч операций на 59 миллионов манатов были осуществлены с помощью банкоматов внутри страны, 476 тысяч операций на 29 миллионов манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны.

Число платежных карт, банкоматов и POS-терминалов

На конец мая 2019 года число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14,7 процента, до 6,97 миллиона карт.

Большая часть карт - 6,161 миллиона карт - относится к дебетовым, в частности 2,587 миллиона - к социальным картам, 2,124 миллиона - к зарплатным, 1,45 миллиона - к прочим. Количество кредитных карт за указанный период составило 806 тысяч.

На первое июня 2019 года в стране функционировали 2 568 банкоматов, из них 1 376 - в Баку, 1 192 - в других городах и районах страны. Общее число банкоматов с начала 2019 года выросло на 66 единиц, или на 2,64 процента.

Число POS-терминалов в стране составило 66 426, из которых 41 035 установлены в Баку, 25 391 - в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов с начала 2019 года в Азербайджане увеличилось на 316 единиц, или на 0,48 процента.

Объем операций в банкоматах и POS-терминалах

В мае 2019 года на одну тысячу человек в Азербайджане приходилось 3,9 банкомата и 0,15 POS-терминала.

На один банкомат в апреле пришлось в среднем 2 315,3 операций на 549,507 тысячи манатов. Объем одной операции, приходящейся на один банкомат, составил 237,3 маната.

На один POS-терминал за тот же период пришлись в среднем 29,1 операций на 2 923,3 маната. Объем одной операции в POS-терминале составил 100,6 маната.

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