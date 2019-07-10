На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых.

В этом году в стране зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

По оперативной информации на девятое июля, в целом, зерно убрано на площади 910 692 гектара, на 332 713 гектарах - ячмень, и на 577 979 гектарах - пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране собрано 2 884 866,8 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,6 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском, Агджабединском и Балакенском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

В Джалилабадском районе из засеянных ячменем уже убрано 4 509 гектаров, а из засеянных пшеницей 54 908 гектаров убрано 50 982 гектара. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 35,2 и 37,1 центнера с гектара соответственно.

В Физулинском районе из засеянных ячменем уже убрано 8 505 гектаров, а из засеянных пшеницей 28 459 гектаров убрано 27 859 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 29,0 и 31,6 центнера с гектара соответственно.

Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском, Габалинском и Гахском районах.

Район Пшеница Ячмень Засеяно, га Убрано, га Урожайность Засеяно, га Убрано, га Урожайность Абшерон 307 290 17,9 761 741 12,5 Агдам 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5 Агдаш 4273 4262 25,1 11630 11630 24,1 Агджабеди 22503 22503 37,1 6672 6672 32,7 Агсу 20039 18740 32,7 16036 15960 31,1 Балакен 1215 1215 28,0 458 458 28,7 Бейлаган 11148 10666 35,2 1765 1765 29,2 Барда 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9 Билясувар 13713 13557 32,0 16456 16456 30,5 Джабраил 2430 2430 35,0 550 550 30,5 Джалилабад 54907,5 50982 37,1 4509 4509 35,2 Физули 28621 27859 31,6 8505 8505 29,0 Геранбой 8235 8210 31,0 13750 13750 29,0 Гёкчай 8740 8740 30,0 6851 6851 30,5 Гаджигабул 25925 20676 19,0 11008 9967 30,9 Имишли 12716 12716 38,7 6322 6322 34,2 Исмайыллы 23200 22343 37,1 6173 6173 31,1 Кюрдамир 18120 18100 34,5 29926 29926 33,3 Гах 10934 10919 30,8 2881 2881 26,2 Газах 8305 8283 37,8 4250 4246 25,0 Габала 15790 15200 33,0 4400 4200 32,0 Масаллы 7496 7496 23,1 2786 2786 21,4 Нефтчала 7792,2 7792 33,2 31404 31404 26,8 Огуз 11969 11712 31,0 4118 4118 30,8 Саатлы 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2 Сабирабад 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7 Сальян 6817 6817 41,8 9917 9917 36,2 Самух 5941 5941 32,6 3681,5 3676 35,3 Сиязань 3788 3258 21,6 2516 2516 27,4 Шемаха 29630 23493 20,0 12195 10757 17,0 Шеки 45961,8 38930 33,7 21626,3 21655 34,3 Тертер 7087,9 7084 41,6 3815 3815 33,7 Товуз 13740 13390 33,1 1724 1724 26,4 Уджар 7390 7378 29,6 7716 7716 26,7 Евлах 6631 6631 34,6 5083 5083 28,5 Зардаб 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6

Уборка зерновых в других районах также идет по графику.

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