В Шамахы сегодня открылся 14-й по счету офис "Друга малого и среднего бизнеса" (Друг МСБ). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана.



В мероприятии, проведенном в этой вязи, с участием представителей государственных структур и местных предпринимателей, председатель правления Агентства Орхан Мамедов проинформировал о деятельности своей организации и механизме "Друг МСБ", отметив, что данный механизм является одним из важных проектов, разработанных на платформе сотрудничества между государством и предпринимателями, в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Государство - лучший партнер предпринимателя". Он подчеркнул, что "Друг МСБ" - один из важных механизмов Агентства для предпринимателей - применяется с сентября 2018 года.

"Включая Шамахинский район, "Друзья МСБ" функционируют в 14 городах и районах. Этот механизм помогает определять и реализовывать инициативы и потенциал субъектов малого и среднего бизнеса. Мы также оказываем поддержку в создании и развитии бизнеса на всех этапах деятельности субъектов МСБ и в деле защиты прав предпринимателей", - отметил он.

Сказав, что Шамахы, являющийся одним из сельскохозяйственных и туристических районов страны, обладает большим потенциалом с точки зрения развития малого и среднего бизнеса, Мамедов пригласил предпринимателей к тесному сотрудничеству с "Другом МСБ".

Глава исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов подчеркнул, что, благодаря успешной социально-экономической политике главы государства, регионы развиваются, в них создаются благоприятные условия для дальнейшего расширения всех сфер экономики, и в том числе, предпринимательской деятельности.

Было отмечено, что "Друг МСБ" в Шамахы - первый в Нагорно-Ширванском экономическом регионе, будет полезным для опытных и начинающих предпринимателей.

Далее в рамках мероприятия прошла презентация"Друзей МСБ". Участники были проинформированы о направлениях деятельности и оказываемых услугах, после чего предприниматели говорили о своих проблемах и нуждах.

Участники мероприятия также ознакомились с офисом "Друг МСБ", находящимся в Центре Гейдара Алиева в Шамахинском районе. В офисе созданы надлежащие условия для оказания услуг предпринимателям, работают волонтеры МСБ.

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