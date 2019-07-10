Министр экономики и финансов Франции едет в Азербайджан
В конце текущего месяца ожидается визит министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в Азербайджан.
Об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал во время встречи с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жофруа Ру де Безьоном, возглавляющим делегацию, представленную французскими компаниями, действующими в различных сферах. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Минфин.
Отметив, что Межправительственная экономическая комиссия Азербайджан-Франция оказывает поддержку дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в экономической, финансовой, гуманитарной и других сферах, Шарифов добавил, что в ходе ожидаемого визита французского министра будет расширен экономический и финансовый диалог между двумя странами.
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