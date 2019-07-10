Доходы лиц, занимающихся бизнесом в интернете, превышающие 200 тысяч манатов, облагаются подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость, сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам, передает Day.Az.

"Если у лиц, занимающихся в интернете предпринимательской деятельностью, объем облагаемых налогом операций превышает 200 тысяч манатов, то в первой декаде следующего месяца они должны обратиться для регистрации в качестве плательщиков НДС. В то же время этот бизнес не может быть плательщиком упрощенного налога, а только выступать в роли налогоплательщиков подоходного налога", - сообщили в минналогов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!