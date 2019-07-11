За первое полугодие 2019 года число виз, выданных посредством системы "ASAN Visa", выросло на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 429 тысяч, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

39 процентов из них выданы гражданам 15 стран в международных аэропортах страны.

Посредством терминалов самообслуживания "ASAN Visa", функционирующих на семи языках в аэропортах, а также с помощью сотрудников службы, электронные визы за пару минут могут получить также граждане ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана. Саудовской Аравии, Сингапура, Бахрейна, Турции и Японии.

Визы в аэропортах также выдается лицам, имеющим резидентскую визу в ОАЭ сроком действия более шести месяцев.

С момента применения системы "ASAN Visa" и по сегодняшний день визы были выданы гражданам 184 стран, среди которых, помимо 95 стран, имеющих возможность получить электронную визу, также страны, гражданам которых были выданы дипломатические и бизнес-визы.

Больше всего за e-визами в Азербайджан обращаются граждане Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, ОАЭ, Израиля и Великобритании.

За вышеуказанный период 78 процентов иностранцев, приехавших в Азербайджан по "ASAN Visa", указали целью визита туризм. Остальные приезжали по другим причинам, а также на финальную игру Евролиги, Формулу 1 и другие международные мероприятия.

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