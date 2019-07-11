Подписан меморандум о взаимопонимании, по сотрудничеству Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и местным филиалом компании "Ernst & Young Holdings".

Документ подписали председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов и руководитель азербайджанского филиала компании "Ernst & Young Holdings" Ильгар Велиев, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум, для поддержки развития малого и среднего бизнеса, предусматривает осуществление инновативных инициатив, просвещение предпринимателей, расширение практических связей между частным и государственными секторами, в том числе применение программы "Wavespace" компании "Ernst & Young Holdings" в агентстве, взаимное сотрудничество в направлении совместной организации таких мероприятий как "Entrepreneur of the year" и "Entrepreneurial Winning Women".

В рамках сотрудничества, для повышения бизнес-навыков субъектов МСБ будет использоваться кадровый потенциал и международная практика компании "Ernst & Young Holdings", будет оказана совместная поддержка для участия стартапов, субъектов микро и малого бизнеса в выставках и программах по обмену опытом.

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