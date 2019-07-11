На конец июня текущего года депозитный портфель AccessBank-a вырос до 628 млн. манатов, достигнув исторического максимума.

Об этом заявил председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов, выступая перед участниками встречи "AHK Impuls", организованной Немецко-азербайджанской торговой палатой.

По словам председателя правления, в последнее время депозитный портфель банка демонстрирует стабильный и динамичный рост: "В этом году наш депозитный портфель вырос на 120 млн. манатов, в прошлом году - на 72 млн. манатов. В 2019 году прирост депозитных средств банка составил 24%".

Глава банка добавил, что новые депозиты почти полностью размещены в манатах, что демонстрирует доверие клиентов к национальной валюте: "В целом, доля средств в манатах в общем депозитном портфеле банка составляет 61%".

По словам Анара Гасанова, продление срока страхования вкладов, объявленное Фондом страхования вкладов в марте 2019 года, способствует дальнейшему росту депозитов.

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