АО "Транснефть - Подводсервис" намерено выйти на азербайджанский рынок. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.

В компании отметили, что ведутся переговоры с азербайджанскими компаниями.

Отметим, что созданное в 1988 году АО "Транснефть - Подводсервис", является одним из крупных российских предприятий, выполняющих работы по диагностике и ремонту переходов магистральных трубопроводов и кабельных линий связи через водные преграды и малые водотоки.

В состав предприятия входят 35 инженерных изыскательных партий, 15 водолазных станций. Среднегодовой объем работ составляет 1700 обследованных подводных переходов магистральных трубопроводов и 90 устраненных дефектов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!