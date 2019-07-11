Благодаря мерам, проводимым министерством по налогам в сфере производства и оборота подакцизных товаров, работ, осуществляемых по привлечению субъектов предпринимательства к налогообложению, в налоговых поступлениях по этому сектору наблюдается высокая динамика. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минналогов Азербайджана.

В январе-мае 2019 года производство алкогольной продукции и энергетических напитков (производственный объем, привлекаемый к акцизному налогу) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 15,7 процента, акцизная сумма - в 2,5 раза, оборот производителей алкогольных напитков - в 1,6 раза.

За пять месяцев текущего года объем привлекаемой к налогу табачной продукции вырос на 18,4 процента, акцизная сумма - в 5,6 раза, оборот по производству табачной продукции - в 3,7 раза в сравнении с пятью месяцами прошлого года.

Рост данного сектора стал возможен благодаря созданию новых производственных предприятий, а также в результате обеспечения прозрачности в области оценки объемов производства и оборотов.

Один из факторов, влияющих на повышение налоговых поступлений по производителям табачной продукции, связан с повышением акцизной суммы. Без учета этого фактора рост в акцизной суммы по табачной продукции составляет 12,5 процента.

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