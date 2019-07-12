В начале июля знаменитый французский Дом шампанского Veuve Clicquot провел дегустацию шампанских вин Veuve Clicquot Brut and Rose в концепции food pairing (сочетание вкусов) в культовом французском ресторане L'Avenue.

Впервые, по инициативе французского дома шампанских вин, старания четырех шеф-поваров, представляющих различные заведения города Баку, были объединены в рамках одного мероприятия. Четыре главных героя вечера подготовили специальные закуски, которые, по их мнению, лучше всего раскрывают вкусовые и ароматические нюансы этого изысканного напитка. Данная инициатива бренда позволила бакинцам и гостям города ознакомиться не только с продукцией Дома, но и познакомиться с шеф-поварами любимых заведений.

Первым гости отведали тартар из тунца с кремом из базилика и сушеной малиной, приготовленный шеф-поваром отеля Dinamo, Дэвидом Моттлом. Дэвид является единственным шеф-поваром в Азербайджане, обладающим звездой Мишлен - наивысшей наградой в гастрономическом мире. Этот знак отличия он получил в 2013 году. До своего приезда в Баку он работал в Columbia Hotel Wilhelmshaven и ресторане Marco Polo в Германии. Помимо звезды Мишлен, Дэвид является обладателем таких гастрономических наград, как Gault & Millau, Feinschmecker, Gusto, Aral Schlemmer Atlas, Bertelsmann Restaurant Guide и многих других.

В качестве второй закуски гостям вечера были поданы канапе на черном тосте (с чернилами каракатицы) с сырной пастой Pimento, кремом из авокадо, сушеным манго и креветками. Эта гастрономическая композиция была приготовлена шеф-поваром ресторана Maya Mexicana, Теймуром Тагиевым, работающим в этом заведении в течение последних четырех лет. До обретения этой позиции Теймур работал су-шефом в таких отелях города, как Excelsior Hotel & SPA Baku, Ramada Baku, Park Inn by Radisson Baku, Crescent Beach и Qafqaz Point.

Еще одним гастрономическим открытием вечера стал копченный лосось с дыней и красной икрой, приготовленный шеф-поваром Paris Bistro - Ягубом Мамедовым. До своей работы в этом заведении Ягуб также успел поработать в отеле Ramada Baku, в Port Baku, а также в ресторанах Chinar и Movida.

Финальным аккордом вечера стало карамельное мороженое с хрустящим "гнездом" из сахара, приготовленное шеф-поваром заведения, принимающего мероприятие, ресторана L'Avenue - Расселом Альшевским. До своего переезда в Баку Рассел проработал в нескольких известных ресторанах Лондона - City Social London (1 звезда Мишлена), Petrus (2 звезды Мишлена), Quaglino's и Estiatorio Milos. Кстати, подача аппетитного десерта осуществлялась под шампанское Veuve Clicquot Rose, совсем недавно появившееся на азербайджанском рынке.

Специально для участия в мероприятии Баку посетил бренд-амбассадор компании MOET HENNESSY, в портфель которой входит всемирно известный бренд шампанского Veuve Clicquot - Иван Бачурин. Он в самой интересной форме поведал собравшимся неизвестные факты из истории Дома Clicquot.

Дом шампанских вин Veuve Clicquot расположен во Франции, в провинции Шампань, в городе Реймс. Коммерческое предприятие было основано в 1772 году Филиппом Клико-Муирон. Его сын Франсуа Клико в 1798 году женился на Барбе-Николь Понсарден, а спустя семь лет умер, оставив молодой вдове предприятие, занимавшееся банковским делом, торговлей шерстью и производством шампанского. Мадам Клико ограничила деятельность компании только шампанским и не прогадала, добившись большого успеха. Именно она стала первой в истории женщиной, возглавившей шампанский дом. Волевая и предприимчивая женщина стала не только синонимом успеха собственного бренда, но и первооткрывателем ряда новшеств, перенятых в последствии и прочими производителями этого напитка. Именно она впервые произвела выпуск винтажного шампанского в 1810 году, и именно ей принадлежит идея создания процесса, называемого ремюажем. В 1818 году, этим Домом было впервые произведено розовое шампанское путем добавления красного вина к белому. Неудивительно, что продукция этого Дома до сих пор является востребованной и занимает второе место по продажам в мире среди всех шампанских вин, уступая пальму первенства лишь Moet Chandon.

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