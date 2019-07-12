В Азербайджане установлена таможенная пошлина на импорт прицепов и полуприцепов весом свыше 1,6 тонн, других несамоходных транспортных средств и их запчастей, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Так, до сегодняшнего дня за каждый прицеп и полуприцеп весом свыше 3,5 тонны, другие несамоходные транспортные средства и их запчасти взималась таможенная пошлина за импорт в размере 15 процентов от таможенной стоимости.

Согласно изменению, отныне за каждый прицеп и полуприцеп весом свыше 1,6 тонны, других несамоходных транспортных средств и их запчастей будет применяться таможенная пошлина за импорт в размере 15 процентов от их таможенной стоимости.

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