В Азербайджане завершилась аттестация страховщиков, претендующих на руководящие должности, в страховых компаниях. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны.

В ходе аттестации, которая проходила 8-11 июля, пять претендентов, набрав достаточное количество баллов, успешно прошли проверку знаний.

Согласно своду правил страхования, аттестованным считается лицо, которое правильно ответило на 70 вопрос теста.

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