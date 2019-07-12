https://news.day.az/economy/1137358.html В Азербайджане завершилась аттестация для страховщиков
В Азербайджане завершилась аттестация для страховщиков
В Азербайджане завершилась аттестация страховщиков, претендующих на руководящие должности, в страховых компаниях. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны.
В ходе аттестации, которая проходила 8-11 июля, пять претендентов, набрав достаточное количество баллов, успешно прошли проверку знаний.
Согласно своду правил страхования, аттестованным считается лицо, которое правильно ответило на 70 вопрос теста.
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