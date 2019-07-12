Карабахских коней будут экспортировать в Европу
Карабахский коневодческий комплекс планирует экспортировать до 25 лошадей в год. Основными покупателями должны стать такие страны Западной Европы, как Германия, Франция и Великобритания, передает Trend со ссылкой на ООО "Карабахский конный завод".
В настоящее время у предприятия имеется 245 голов скакунов карабахской породы, сообщил директор предприятия Маариф Гусейнов. Несмотря на все трудности, породу карабахских скакунов удалось сохранить до сегодняшнего дня. В последние годы государством проводится серьезная работа по возрождению былой славы азербайджанских коней, обеспечению развития коневодства в нашей стране, передает Day.Az.
Гусейнов отметил, что рост поголовья карабахских коней носит естественный характер и ежегодно составляет до 50 голов. На данный момент экспорт карабахских коней не осуществляется.
Карабахский коневодческий комплекс с 1994 года функционирует на территории Хамторпаг в Агджабединском районе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре