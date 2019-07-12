Европейский союз (ЕС) и Программа развития ООН (ПРООН) открыли свою первую производственную мастерскую в городе Гянджа в рамках финансируемого ЕС трехлетнего проекта по поддержке создания регионального центра в области профтехнического образования и обучения (ПОО), сообщает Trend со ссылкой на ПРООН, передает Day.Az.

Проект нацелен на улучшение качества образования, в частности, на повышение привлекательности профессионально-технического образования в Гяндже и прилегающих регионах и улучшение системы такого образования этих регионов, в соответствии со спросом на трудовом рынке.

Бюджет проекта составляет 3,463 миллиона долларов, из которых 3,117 миллиона долларов финансируется ЕС, 346,35 тысячи долларов ПРООН. В Гяндже проект получил 1,801 миллиона долларов в качестве финансовой поддержки. До сих пор из общего бюджета на 2017 год в размере 117,15 тысячи долларов освоено 106,09 тысяч, а из бюджета 2018 года - 852,95 тысячи. Средства затрачены на приобретение оборудования, найма международных специалистов и организацию тренингов.

Бюджет на этот год определен на уровне 478,35 тысячи долларов, и из этих средств израсходовано 112,03 тысячи долларов.

Новая современная производственная мастерская расположена в помещении Гянджинского регионального центра профессионального образования и обучения, созданного в 2018 году, и оснащена промышленным и техническим учебным оборудованием для программ профессионального образования в шести основных областях, которые включены в учебный план Гянджинского ПОО. Проект специализируется на обучении студентов отраслевым навыкам в областях системы кондиционирования воздуха, модного дизайна, ремонтных услуг, горной промышленности, монтажной сварки пластика и ремонта пластиковых насосов и токарных работ по изготовлению и сборке металлических деталей промышленного оборудования.

Зачисление студентов в Гянджинский региональный центр ПОО началось в 2018 году. В настоящее время зарегистрированы 60 студентов.

Проект в Гяндже является частью обширной программы "Модернизация центров профессионального образования и обучения (ПОО) в Азербайджане", предусматривающей также создание регионального центра профессионального образования в Лянкяранском экономическом регионе, в Джалилабаде. Программа финансируется ЕС при софинансировании ПРООН и реализуется в тесном сотрудничестве с министерством образования и Государственным агентством по профессионально-техническому образованию Азербайджана.

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