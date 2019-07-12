В Бакинском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета начал деятельность "Друг МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), передает в пятницу Trend со ссылкой на структуру.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов ознакомились с рабочим процессом "Друга МСБ" в административном здании Бакинского главного таможенного управления, обменялись мнениями по импортно-экспортным операциям МСБ, передает Day.Az.

Было отмечено, что субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, пользующиеся таможенными услугами, обратившись в функционирующий в Бакинском главном таможенном управлении "Друг МСБ", могут воспользоваться информационными услугами, рекомендациями, правовой помощью в связи с импортно-экспортными операциями, таможенным оформлением и иными процедурами. Это также поможет оперативному решению вопросов с участием Агентства МСБ и Государственного таможенного комитета, в рамках сотрудничества государственного и частного секторов. Также здесь будут задействованы "волонтеры МСБ".

Напомним, что "Друг МСБ" является важным механизмом поддержки Агентства МСБ микро-, малого и среднего предпринимательства. Этот механизм действует в 14 городах и районах Азербайджана.

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