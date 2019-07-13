https://news.day.az/economy/1137537.html ЦБА сделал важное заявление по инфляции
ЦБА сделал важное заявление по инфляции
В Центральном банке Азербайджана считают, что в этом году инфляция останется в рамках заявленной, то есть на уровне 4 ± 2 процентов, заявили Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), передает Day.Az.
По оценкам ЦБА, сохраняются стабилизирующие факторы, которые позволяют сбалансировать краткосрочные инфляционные риски.
К основным факторам, влияющим на стабилизацию инфляции, относятся благоприятная международная конъюнктура, профицитный платежный баланс, сбалансированный валютный рынок, монетарные условия антиинфляционного характера, заявили в Центробанке.
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