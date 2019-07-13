Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 8-12 июля составил 347,1 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 214,1 миллиона манатов. Всего были размещены 2,1 миллиона нот.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 61,5 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 52,9 тысячи долларов (90 тысяч манатов), на манатные облигации - 61,4 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - в основном на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд и министерство финансов Азербайджана.

Объем операций РЕПО составил 71,5 миллиона манатов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также были заключены сделки по акциям на общую сумму 16,2 тысячи манатов.

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