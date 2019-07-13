Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 13,6595 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2387, 2233 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
|
Изменение стоимости унции золота
|
1 июля
|
2367.1650
|
8 июля
|
2379.4135
|
2 июля
|
2364.9635
|
9 июля
|
2373.4720
|
3 июля
|
2426.1550
|
10 июля
|
2368.5590
|
4 июля
|
2412.8440
|
11 июля
|
2421.5990
|
5 июля
|
2409.9965
|
12 июля
|
2393.0730
|
Средняя стоимость за неделю
|
2396.2248
|
Средняя стоимость за неделю
|
2387.2233
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,1804 маната (0,7 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,707 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
1 июля
|
25.8907
|
8 июля
|
25.5502
|
2 июля
|
25.8231
|
9 июля
|
25.6092
|
3 июля
|
26.0514
|
10 июля
|
25.6488
|
4 июля
|
26.0386
|
11 июля
|
25.9964
|
5 июля
|
25.9590
|
12 июля
|
25.7306
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,9526
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,7070
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 21,539 маната (1,6 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1390,6884 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
1 июля
|
1420.9280
|
8 июля
|
1381.4540
|
2 июля
|
1420.9960
|
9 июля
|
1382.3550
|
3 июля
|
1412.0115
|
10 июля
|
1379.3205
|
4 июля
|
1423.8860
|
11 июля
|
1407.3195
|
5 июля
|
1421.6250
|
12 июля
|
1402.9930
|
Средняя стоимость за неделю
|
1419,8893
|
Средняя стоимость за неделю
|
1390,6884
На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 17,8245 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2660,9114 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
1 июля
|
2614.4045
|
8 июля
|
2663.1095
|
2 июля
|
2635.4590
|
9 июля
|
2648.3535
|
3 июля
|
2657.2530
|
10 июля
|
2633.8100
|
4 июля
|
2650.5635
|
11 июля
|
2713.9990
|
5 июля
|
2656.2925
|
12 июля
|
2645.2850
|
Средняя стоимость за неделю
|
2642,7945
|
Средняя стоимость за неделю
|
2660,9114
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