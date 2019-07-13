На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 13,6595 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2387, 2233 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота

1 июля

2367.1650

8 июля

2379.4135

2 июля

2364.9635

9 июля

2373.4720

3 июля

2426.1550

10 июля

2368.5590

4 июля

2412.8440

11 июля

2421.5990

5 июля

2409.9965

12 июля

2393.0730

Средняя стоимость за неделю

2396.2248

Средняя стоимость за неделю

2387.2233

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,1804 маната (0,7 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,707 маната.

Изменение стоимости унции серебра

1 июля

25.8907

8 июля

25.5502

2 июля

25.8231

9 июля

25.6092

3 июля

26.0514

10 июля

25.6488

4 июля

26.0386

11 июля

25.9964

5 июля

25.9590

12 июля

25.7306

Средняя стоимость за неделю

25,9526

Средняя стоимость за неделю

25,7070

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 21,539 маната (1,6 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1390,6884 маната.

Изменение стоимости унции платины

1 июля

1420.9280

8 июля

1381.4540

2 июля

1420.9960

9 июля

1382.3550

3 июля

1412.0115

10 июля

1379.3205

4 июля

1423.8860

11 июля

1407.3195

5 июля

1421.6250

12 июля

1402.9930

Средняя стоимость за неделю

1419,8893

Средняя стоимость за неделю

1390,6884

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 17,8245 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2660,9114 маната.

Изменение стоимости унции палладия

1 июля

2614.4045

8 июля

2663.1095

2 июля

2635.4590

9 июля

2648.3535

3 июля

2657.2530

10 июля

2633.8100

4 июля

2650.5635

11 июля

2713.9990

5 июля

2656.2925

12 июля

2645.2850

Средняя стоимость за неделю

2642,7945

Средняя стоимость за неделю

2660,9114

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