На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 июля 1,7 8 июля 1,7 2 июля 1,7 9 июля 1,7 3 июля 1,7 10 июля 1,7 4 июля 1,7 11 июля 1,7 5 июля 1,7 12 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0066 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,911 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 июля 1,9293 8 июля 1.9096 2 июля 1,9190 9 июля 1.9070 3 июля 1,9190 10 июля 1.9053 4 июля 1,9186 11 июля 1.9170 5 июля 1,9178 12 июля 1.9162 Средний курс за неделю 1,9193 Средний курс за неделю 1,9110

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 июля 0,0270 8 июля 0.0267 2 июля 0,0270 9 июля 0.0267 3 июля 0,0268 10 июля 0,0266 4 июля 0,0269 11 июля 0,0270 5 июля 0,0268 12 июля 0,0270 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 1 июля 0,2964 8 июля 0,2957 2 июля 0,3006 9 июля 0,2965 3 июля 0,3005 10 июля 0,2964 4 июля 0,3029 11 июля 0,2998 5 июля 0,3028 12 июля 0,2989 Средний курс за неделю 0,3006 Средний курс за неделю 0,2975

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