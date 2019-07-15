Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов принял президента торгово-промышленной палаты Азербайджан-Израиль Алекса Каплуна и руководителя проектов палаты Пашу Алиева.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, Камран Иманов сообщил о проводимых в стране институциональных реформах в сфере интеллектуальной собственности отметив, что согласно Концепции развития "Азербайджан 2020: взгляд в будущее", утвержденной главой государства, основным приоритетным направлением является интеллектуальная собственность, к этой сфере относятся восемь пунктов вышеуказанного документа. Отметив азербайджано-израильские связи, глава агентства подчеркнул, что наши страны тесно сотрудничают, и в Азербайджане всегда было толерантное отношение к евреям, передает Day.Az.

Поблагодарив за прием, Каплун сообщил, что родился, окончил школу и университет в Баку. Гость отметил, что у него много друзей в Азербайджане и выразил удовлетворение уровнем двусторонних отношений. Он заявил, что основной целью организации, руководимой им, является оказание поддержки развитию связей между бизнес-кругами Азербайджана и Израиля, а также расширение их деятельности в обеих странах. Каплун рассказал о научно-исследовательских центрах Израиля, работающих в сфере коммерциализации технологий, создании стартапов и опыта их финансирования. Он отметил, что в настоящее время в его стране действуют более семи тысяч стартапов, и около 60-70 процентов населения привлечены к этой сфере.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы по созданию связей между предприятиями Азербайджана, осуществляющими совместные инновационные проекты с израильскими компаниями, в том числе, вопросы оказания поддержки вступлению азербайджанских компаний в азербайджано-израильскую торгово-промышленную палату.

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