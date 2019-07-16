Выгодное предложение для клиентов Амрахбанка - аренда депозитных ячеек
Амрахбанк предоставляет возможность арендовать сейф для хранения ценных вещей, документов и других ценностей. Клиенты, храня ценности в депозитариях Амрахбанка, могут быть уверены в их сохранности, так как для защиты от краж, грабежей, пожаров и подобных неблагоприятных происшестий в банке имеется передовое техническое оборудование и высокая степень системемы безопасности.
Преимущество депозитных сейфов Амрахбанка:
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Сейфы находятся в Головном Офисе банка в условиях повышенной безопасноти в подземном депозитарии
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Депозитарии оснащены беспрерывной 24-часовой поддержкой охраны, сигнализационной и противопожарной системы
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Не требуется раскрытие информации о хранящихся ценностях
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Правом доступа к сейфу обладает сам клиент или его непосредственные представители по доверенности
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Услугой аренды могут пользоваться как физические, так и юридические лица
Для аренды банковского сейфа достаточно обратиться в Головной Офис Амрахбанка, расположенный по адресу: проспект Ходжалы, 36 А (напростив метро Хатаи).
Тарифы за аренду банковских сейфов
Тарифы на аренду варьируются в зависимости от размеров выбранного сейфа:
|
Размеры сейфа
|
Тариф за месячную аренду
|
40 mm x 70 mm x 440 mm
|
15 AZN
|
70 mm x 270 mm x 440 mm
|
25 AZN
|
80 mm x 250 mm x 350 mm
|
30 AZN
|
170 mm x 240 mm x 440 mm
|
50 AZN
|
180 mm x 250 mm x 350 mm
|
60 AZN
|
300 mm x 270 mm x 440 mm
|
100 AZN
|
580 mm x 250 mm x 350 mm
|
120 AZN
Для допоплнительной информации звоните на номер информационной поддержки 987, также зайдя на официальный сайт банка http://amrahbank.com//az и странички социальных сетей.
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