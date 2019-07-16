Амрахбанк предоставляет возможность арендовать сейф для хранения ценных вещей, документов и других ценностей. Клиенты, храня ценности в депозитариях Амрахбанка, могут быть уверены в их сохранности, так как для защиты от краж, грабежей, пожаров и подобных неблагоприятных происшестий в банке имеется передовое техническое оборудование и высокая степень системемы безопасности. 

Преимущество депозитных сейфов Амрахбанка: 

  • Сейфы находятся в Головном Офисе банка в условиях повышенной безопасноти в подземном депозитарии 

  • Депозитарии оснащены беспрерывной 24-часовой поддержкой охраны, сигнализационной и противопожарной системы

  • Не требуется раскрытие информации о хранящихся ценностях 

  • Правом доступа к сейфу обладает сам клиент или его непосредственные представители по доверенности 

  • Услугой аренды могут пользоваться как физические, так и юридические лица 

Для аренды банковского сейфа достаточно обратиться в Головной Офис Амрахбанка, расположенный по адресу: проспект Ходжалы, 36 А (напростив метро Хатаи). 

Тарифы за аренду банковских сейфов 

Тарифы на аренду варьируются в зависимости от размеров выбранного сейфа: 

Размеры сейфа 

Тариф за месячную аренду  

40 mm x 70 mm x 440 mm 

15 AZN 

70 mm x 270 mm x 440 mm 

25 AZN 

80 mm x 250 mm x 350 mm 

30 AZN 

170 mm x 240 mm x 440 mm  

50 AZN 

180 mm x 250 mm x 350 mm  

60 AZN 

300 mm x 270 mm x 440 mm  

100 AZN 

580 mm x 250 mm x 350 mm  

120 AZN 
 

Для допоплнительной информации звоните на номер информационной поддержки 987, также зайдя на официальный сайт  банка http://amrahbank.com//az и странички социальных сетей.

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