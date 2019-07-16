Амрахбанк предоставляет возможность арендовать сейф для хранения ценных вещей, документов и других ценностей. Клиенты, храня ценности в депозитариях Амрахбанка, могут быть уверены в их сохранности, так как для защиты от краж, грабежей, пожаров и подобных неблагоприятных происшестий в банке имеется передовое техническое оборудование и высокая степень системемы безопасности.

Преимущество депозитных сейфов Амрахбанка:

Сейфы находятся в Головном Офисе банка в условиях повышенной безопасноти в подземном депозитарии

Депозитарии оснащены беспрерывной 24-часовой поддержкой охраны, сигнализационной и противопожарной системы

Не требуется раскрытие информации о хранящихся ценностях

Правом доступа к сейфу обладает сам клиент или его непосредственные представители по доверенности

Услугой аренды могут пользоваться как физические, так и юридические лица

Для аренды банковского сейфа достаточно обратиться в Головной Офис Амрахбанка, расположенный по адресу: проспект Ходжалы, 36 А (напростив метро Хатаи).

Тарифы за аренду банковских сейфов

Тарифы на аренду варьируются в зависимости от размеров выбранного сейфа:

Размеры сейфа Тариф за месячную аренду 40 mm x 70 mm x 440 mm 15 AZN 70 mm x 270 mm x 440 mm 25 AZN 80 mm x 250 mm x 350 mm 30 AZN 170 mm x 240 mm x 440 mm 50 AZN 180 mm x 250 mm x 350 mm 60 AZN 300 mm x 270 mm x 440 mm 100 AZN 580 mm x 250 mm x 350 mm 120 AZN

Для допоплнительной информации звоните на номер информационной поддержки 987, также зайдя на официальный сайт банка http://amrahbank.com//az и странички социальных сетей.

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