Европейский союз и Турция оказали огромную помощь в обеспечении беспрепятственной реализации проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, говоря о текущем состоянии отношений между ЕС и Турцией, которая является одним из участников проекта "Южный газовый коридор".

"Потенциал сотрудничества ЕС с Турцией достаточно высок. Мы помогли обеспечить беспрепятственную реализацию "Южного газового коридора", хотя дискуссии об этом были непростыми", - отметил Шефчович.

Шефчович признал растущую роль Турции в качестве транзитного маршрута для каспийского газа и ключевого компонента, поддерживаемого ЕС "Южного газового коридора".

"Проект должен быть введен в эксплуатацию в следующем году, и ожидается, что страны Южной Европы, такие как Греция, Болгария, Албания и Италия, начнут импортировать азербайджанский газ, транспортируемый через Турцию", - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

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