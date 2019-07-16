Объем товарооборота между Азербайджаном и Афганистаном в 2018 году увеличился на 37 процентов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра экономики Сахиб Мамедов на первом заседании азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Замминистра отметил, что с января по май 2019 года данный показатель увеличился на 15 процентов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

"В настоящее время между нашими странами подписано более 15 документов в торгово-экономической сфере, создана рабочая группа по экономическому сотрудничеству. Наши страны имеют достаточно большой потенциал для сотрудничества в сфере транспорта, логистики, транзита грузоперевозок и прочее", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, значимость транзитного маршрута "Ляпис-Лазули" для более интенсивного взаимодействия в сфере транспортных грузоперевозок. Замминистра отметил, что в настоящее время в Азербайджане работает 11 афганских компаний.

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