19 июля для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства состоится семинар на тему "Развитие существующего бизнеса и финансовый поток", организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана совместно с Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска, входящей в общественный совет агентства. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, передает Day.Az.

Целью организации мероприятия является информирование предпринимателей об изучении рынка, подготовке планов маркетинга, прибыли и расходов, управления финансовыми потоками.

Семинар проводится на безвозмездной основе.

Семинар состоится в 15:00 в административном здании Агентства по развитию МСБ (проспект Ататюрка 134).

Координирующее лицо: Урфан Набиев

Телефон: (055) 200-03-28

Е-mail: urfan.nabiyev@smb.gov.az

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