В январе-июне 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 531 объект недвижимости, что на 117 объектов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Trend в среду в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи, передает Day.Az.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае - 90 объектов недвижимости. В свою очередь, в июне текущего года было приобретено 67 объектов недвижимости, что на 15 меньше по сравнению с июнем 2018 года.

Отметим, что в июне 2019 года в Турции были проданы 61 355 тысяч объектов недвижимости, что на 48,6 процента меньше по сравнению с июнем 2018 года.

Иностранцам в июне 2019 года в Турции были проданы 2689 объектов недвижимости, что на 30,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!