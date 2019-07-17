Для владельцев малого бизнеса Nikoil bank представил новый кредитный продукт с выгодными условиями кредитования. Преимуществом данного продукта является то, что клиент сам может определить свой годовой кредитный процент, с возможностью понижения его до 0% годовых.

Для этого, при оформлении кредита клиент должен привлечь друга-предпринимателя и получить 1% скидки с 25%-ого годового процента и таким образом, за счет количества привлеченных друзей у него появляется возможность понизить свой годовой кредитный процент до 0%-ов.

Еще одним отличительным условием этого кредита является то, что кредит можно получить без залога, а также без комиссионных и страховых выплат. Кроме этого, максимальная сумма кредита составляет 30 000 манат со сроком до 36 месяцев. Оплата кредита производится по убывающему графику.

Также хотим отметить, что посредством смартфона, все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки перейдя по ссылке: http://bit.ly/MicroKredit.

В настоящее время Nikoil bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных социальных страницах банка: https://www.facebook.com/nikoilbank https://www.instagram.com/nikoilbank/

А также, позвонив по номеру (012) 981.

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