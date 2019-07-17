За первые шесть месяцев текущего года Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана увеличило кредитный портфель до 96,7 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства Мирза Алиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия текущего года.

По словам Алиева, в прошлом году объем портфеля составлял 79,7 миллиона манатов.

Глава отметил, что до конца текущего года агентство планирует увеличить кредитный портфель до 120 миллионов манатов, тем самым, обеспечив рост почти на 51 процент.

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