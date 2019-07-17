В министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялось заседание Республиканской комиссии по выплате в 2019 году субсидий физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, за содержание каждой пчелиной семьи (улья). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минсельхоз.

В ходе заседания были рассмотрены обращения, поступившие из комиссий 60 районов (городов).

Республиканская комиссия приняла решение выплатить в текущем году занимающимся пчеловодством 19 807 физическим и юридическим лицам по 1 927 административно-территориальным единицам субсидий на более чем 4,265 миллиона на содержание 426 533 пчелиных семей (ульев).

Было принято решение направить в министерство финансов обращения и соответствующие документы, поступившие из комиссий 60 районов (городов).

В целях обеспечения общественного контроля и прозрачности в заседании приняли участие также представители Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

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