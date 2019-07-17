Сегодня была произведена третья в этом году и 11-я с начала выпуска выплата по процентам долларовых облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Istiqraz с годовым доходом по купонам пять процентов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Совокупный доход обладателей облигаций SOCAR, таким образом, составил 13,75 миллиона долларов.

По облигациям, которые будут находиться в обороте до 2021 года, будет произведено еще девять выплат, в результате чего владельцы облигаций получат дополнительно 11, 25 миллиона долларов.

Согласно информации SOCAR Capital, за неделю на счет национального депозитарного центра в Центральном банке перечислено 1,25 миллиона долларов, из расчета по 12,5 долларов на каждую облигацию.

Общий объем вторичных операций с облигациями SOCAR превысил 175 миллиона долларов. В первой половине 2019 года на Бакинской фондовой бирже было заключено 240, а в целом - 1800 сделок.

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