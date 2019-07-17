Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) зарегистрировал в Азербайджане первую эмиссию манатных облигаций на сумму 10 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

Как сообщили в палате, общая сумма манатных облигаций, которую планирует выпустить ЧБТР, составит 50 миллионов манатов. Выпуски будут осуществляться траншами в течение года, и размещаться на Бакинской фондовой бирже.

Это первый случай выпуска международной финансовой организацией ценных бумаг в местной валюте в Азербайджане.

Как считают в Палате, это поддержит развитие предпринимательства в Азербайджане, обеспечит "доступ к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам малого и среднего бизнеса".

Азербайджан - один из 11 учредителей и членов ЧБТР со дня его основания в 1997 году. Доля страны в акционерном капитале банка составляет пять процентов, текущий портфель банка по проектам в Азербайджане оценивается в 53,86 миллиона евро.

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