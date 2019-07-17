В Азербайджане выросло производство одежды
В январе-июне 2019 года объемы производства обуви, одежды, пряжи и кожаных изделий Азербайджана в суммарном выражении составили 233,3 миллиона манатов, что на 18,8 процента превысило показатель предшествовавшего года. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
За шесть месяцев текущего года был зафиксирован рост производства одежды - на 3,3 процента, до 59,1 миллиона манатов, кожаных изделий и обуви - на два процента, до 9,2 миллиона манатов, пряжи - на 51,2 процента, до 198,1 миллиона манатов.
Розничный оборот продукции прядильной промышленности, одежды и обуви составил за отчетный период 3,236 миллиарда манатов, увеличившись за год на три процента. В торговых сетях на одежду и обувь потребители тратят около 18 процентов своих средств.
По сравнению с маем цены на одежду сократились на 0,5 процента, на ткани - на 0,2 процента, на обувь - 0,1 процента. За год цены на эту продукцию выросли на 1,1 процента, 4,2 процента и 1,1 процента соответственно.
Производство одежды и обуви в Азербайджане (Январь-Июнь 2019 года):
|
Произведено в Январе-Июне 2019 года
|
Разница по сравнению с Январе-Июне 2018 года (в %)
|
Готовая продукция на складах на 1.07.2019 года
|
Одежда
|
Верхний трикотаж, тыс. штук
|
48,6
|
66,5
|
2,5
|
Нижний трикотаж, тыс. штук
|
308,9
|
158,7
|
29,4
|
Носки, тыс. пар
|
1265,2
|
111,9
|
14,2
|
Профессиональная одежда для мужчин, тыс. штук
|
218,1
|
138,9
|
1,8
|
Мужские пиджаки и блейзеры, штуки
|
805
|
0,7
|
4 370
|
Женские костюмы и комплекты, штуки
|
1 242
|
33,5
|
-
|
Кожаные изделия и обувь
|
Кожа, тыс. кв.м.
|
31,7
|
127,3
|
140,0
|
Кожано-меховые изделия, тыс. кв.м.
|
29,8
|
40,1
|
29,8
|
Обувь, тыс. пар
|
85,7
|
127,7
|
20
Официальный курс на 17 июля составляет 1,7 AZN/USD.
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